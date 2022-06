Crypta Neapolitana chiusa da un secolo, 12 mln per restauro

Un tunnel 'misterico', una via di collegamento, ma anche parco letterario, con i mausolei di Virgilio e di Giacomo Leopardi: la Crypta Neapolitana e' chiusa ormai da quasi cento anni. E tra il 1800 e il 1900 ha subito anche terremoti e cedimenti causati dai lavori di scavo per un altro tunnel e per l'acquedotto borbonico. Ma presto potrebbe essere un nuovo percorso cicloturistico per raggiungere da Mergellina i Campi Flegrei attraversando duemila anni di storia. La Regione Campania ha deciso di finanziare con 12 milioni di euro il recupero e restauro con la riconversione in un progetto di mobilita' sostenibile di quel tunnel che fu realizzato, leggenda vuole, da un liberto di Agrippa, il comandante della flotta romana, e utilizzato non solo come via di collegamento tra il porto di Pozzuoli, il piu' importante della zona, e il centro di Napoli, ma anche per riti propiziatori dedicati a Priapo e Mitra. Con il cristianesimo poi i riti religiosi furono dedicati alla Madonna di Piedigrotta. Il progetto di recupero sara' lungo e complesso, ma "si concludera' entro il mio mandato", assicura il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Questa e' un'opera che richiedera' anche degli interventi strutturali molto importanti, quindi non e' un recupero banale. Ci vorra' del tempo, pero' e' una di quelle opere che non si sarebbe finanziata mai, perche' non ha una ricaduta immediata. Lo abbiamo fatto per una sensibilita' storico, artistica e culturale e anche per proseguire in uno sforzo di arricchimento di una citta' straordinaria come Napoli". Nell'immediato la direzione dei musei s'impegna a rendere accessibile un brevissimo tratto del tunnel, circa cento metri, gia' ritenuti sicuri e lontani dall'area che rischia di cedere e dovra' essere consolidata. Il tunnel appartiene alla citta' di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi auspica una collaborazione delle varie amministrazioni interessate dal progetto. "E' un investimento importante e significativo - dice il primo cittadino - per un luogo dall'alto valore simbolico per la citta' e per tutto il comprensorio dei campi Flegrei".