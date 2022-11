“Concerti d'autunno”, nuovo ciclo di eventi tra Cava e Salerno

Dalla musica antica alla contemporanea, passando per il tango e lo swing, riprendono, tra Cava de’ Tirreni e Salerno, i “Concerti d’Autunno” organizzati dall’Accademia “Jacopo Napoli” con la direzione artistica di Giuliano Cavaliere. Alla flautista Ylenia Cimino e al chitarrista Pasquale Vitale è affidato il concerto che apre il nuovo ricco ciclo di appuntamenti, venerdì 18 novembre (ore 19) nel salone del Complesso monumentale di San Giovanni a Cava. I due giovani e pluripremiati musicisti salernitani, esibitisi insieme anche in una tournée australiana, presenteranno un repertorio che spazierà da Rossini a Castérède, da Monti a Piazzolla, da Castelnuovo-Tedesco a Caiazza. I biglietti del concerto, e dei successivi eventi della stagione, sono acquistabili in prevendita a Cava presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it.

Dopo il successo conquistato lo scorso anno a “Le Corti dell’Arte”, torna a Cava l’ironica e brillante band pop-swing toscana “Musica da Ripostiglio” (sabato 19 novembre, ore 19, galleria del Centro per l’Artigianato Digitale) con il nuovo coinvolgente show “Viaggiatori”, tra concerto e cabaret musicale. Il noto gruppo, che annovera anche importanti collaborazioni cinematografiche e teatrali (tra le ultime, la partecipazione al film "Tutti per 1-1 per tutti” di Giovanni Veronesi), eseguirà con il suo inconfondibile stile canzoni originali e classici italiani e internazionali. La band è formata da Luca Pirozzi (chitarra, banjo e voce), Luca Giacomelli (chitarre e cori), Raffaele Toninelli (contrabbasso e cori), Emanuele Pellegrini (batteria e cori).

Le location salernitane degli appuntamenti sono la chiesa di San Giorgio e quella di Sant’Apollonia che, venerdì 25 novembre, ospiterà Tommaso Rossi (flauto dolce) e Ugo Di Giovanni (arciliuto). Il giorno seguente nella sala Brengola di Cava è atteso il Trio Mythos formato da Giuliano Cavaliere (violino), Rina You (violoncello) e Marios Panteliadis (pianoforte). Il 2 dicembre toccherà a Lara Biancalana (violoncello) e Fabio Silvestro (pianoforte) esibirsi a Sant’Apollonia mentre il 3 le pianiste Eugenia Cavaliere e Silvia Gentili (“Duo Mirò”) saranno impegnate in esecuzioni a 4 mani nel Complesso metelliano di San Giovanni.

Con il quintetto “La Junta Escondida” anche il tango entra in cartellone nella proposta di un trascinante appuntamento che ripercorrerà la sua storia, l’8 dicembre sul palco della galleria del Centro per l’Artigianato Digitale di Cava. Il 9 sarà la chiesa salernitana di San Giorgio ad accogliere lo straordinario pianista ucraino Alexander Romanovsky, artista di fama internazionale, che dedicherà il suo recital a Chopin e Rachmaninov. Il giorno seguente il fisarmonicista spoletino Samuele Telari sarà protagonista a Cava (Complesso di San Giovanni) e la settimana successiva il Quartetto Guadagnini a Salerno (16 dicembre, chiesa di San Giorgio), prima dell’evento che vedrà il pianista Raffaele Battiloro chiudere - il 17 dicembre al Complesso di San Giovanni - il sipario sulla stagione dei concerti da camera.