Parte il progetto Dedalo: navette gratuite per i siti culturali dei Campi Flegrei

È stato presentato oggi il progetto Dedalo, il servizio di bus turistici che fino a domenica 15 gennaio 2023 consentiranno di raggiungere i principali siti archeologici dei Campi Flegrei.

L’iniziativa - programmata e finanziata dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali in collaborazione con Eav - Ente Autonomo Volturno e con Federalberghi Campi Flegrei e Campi Flegrei Active - si inserisce all’interno delle attività promosse e realizzate nell’ambito di Procida Capitale della Cultura 2022.

Al fine di implementare e ottimizzare il collegamento tra i luoghi della cultura del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e dei Comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 due navette da circa 30 posti ciascuna effettueranno 10 corse giornaliere circolari che condurranno i passeggeri nei seguenti siti d’interesse culturale: Macellum di Pozzuoli, Rione Terra, Anfiteatro Flavio, Parco Archeologico di Cuma, Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Parco Sommerso di Baia, Parco Archeologico delle Terme di Baia, Piscina Mirabilis e Casina Vanvitelliana.

Sono inoltre previsti una serie di percorsi naturalistici quali le passeggiate al Lago D’Averno, al Lago di Lucrino, al Lago Fusaro e al Faro di Miseno.

I due vettori, che seguiranno percorsi differenti, si incontreranno al porto di Baia per favorire lo scambio passeggeri. La prima navetta seguirà un itinerario, segnalato con un’apposita cartellonistica installata presso le pensiline Eav, che parte da Pozzuoli, raggiungerà Cuma, il Lago D’Averno e Baia (Bacoli) per far ritorno a Pozzuoli e poi ripartire; la seconda, invece, partirà dalla stazione di Torregaveta, raggiungerà Monte di Procida, Miseno, Baia (Bacoli) per fare ritorno a Torregaveta e ripartire.

Il servizio sperimentale è totalmente gratuito: per salire a bordo basterà selezionare il ticket “Dedalo Pass” sulla piattaforma SVR di campania>artecard, il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire del patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico regionale.

La procedura di acquisto gratuito si concluderà con la ricezione della “Procida Insieme”, la card che consente ai possessori di Artecard di beneficiare di posti riservati per assistere ai suggestivi spettacoli che vanno a comporre il ricco programma di Procida 2022.

Inoltre, grazie alla collaborazione avviata con l’app Moovit, app n.1 al mondo per la mobilità urbana, i visitatori possono conoscere con facilità tramite l’app gli orari del bus Dedalo e integrarlo - a Napoli e in provincia - con tutti i mezzi di mobilità presenti nell’area: dagli autobus alla metropolitana, dal bike sharing ai taxi. In questo modo si evitano lunghe attese alla fermata e, al contempo, si migliora l'esperienza e la soddisfazione complessiva dei visitatori che scelgono di raggiungere i Campi Flegrei in modo sostenibile.

Il nome del bus proviene dalla leggenda che narra come Dedalo, una volta fuggito in volo da Creta, si sia posato sulla sommità della città di Cuma per fondare il tempio di Apollo. Inoltre, la fitta rete viaria dei Campi Flegrei richiama un’analogia con il labirinto di Minosse progettato dallo stesso Dedalo che, essendo il costruttore, ne è anche profondo conoscitore.