A Scafati la "Notte bianca del Commercio: ok della Giunta

"Questo pomeriggio, durante la seduta di Giunta comunale, abbiamo approvato il programma dell’evento “Notte bianca del Commercio 2022”, che si svolgerà giovedì 22 dicembre ed interesserà l’area del centro cittadino compresa tra piazzale Aldo Moro e la Chiesa di San Francesco di Paola. - - spiega il primo cittadino di Scafati Cristoforo Salvati -

Avevamo garantito che, in vista delle festività di fine anno, avremmo predisposto un cartellone di eventi per la città ricco e variegato, prevedendo anche iniziative a supporto dell’economia locale, per favorire lo sviluppo culturale, ricreativo e anche economico del territorio, valorizzando le attività commerciali presenti. Abbiamo mantenuto l’impegno.

Oltre agli eventi della rassegna natalizia e alle iniziative prettamente dedicate alle attività commerciali ed imprenditoriali di Scafati, abbiamo voluto proporre ed organizzare anche la Notte Bianca in programma tre giorni prima di Natale.

Ringrazio l’Assessore al Commercio Alfonso Di Massa per l'impegno profuso e per il lavoro svolto per la realizzazione di questa inziativa".