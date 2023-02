Il Carnevale a Maiori con Choco Italia

In occasione della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese, Choco Italia raggiungerà Maiori e addolcirà lo storico evento da sabato 18 a martedì 21 febbraio. Dalle 10 a mezzanotte farà da cornice il bel lungomare della cittadina della Costa d’Amalfi, vestita a gran festa per l’attesa occasione. Quattro lunghe giornate per poter godere dei prodotti e delle eccellenze provenienti da 7 regioni italiane, dall’Emilia Romagna alla Sicilia.

Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, presieduta da Giuseppe Lupo, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Gran Carnevale Maiorese e gode del patrocinio del Comune di Maiori, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Sarà una tappa emozionante, una vera festa nella festa. Tutte le aziende e gli artigiani di Choco Italia saranno posizionati sul lungomare, proprio dove si terranno le straordinarie sfilate dei maestri cartapestai maioresi. In un clima di gioia e di divertimento si inserisce perfettamente il nostro messaggio di sostegno alle produzioni di qualità del Made in Italy”, commenta Lupo.

“Il tour di Choco Italia è stato inserito con piacere nella programmazione della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese. Il connubio tra l'arte dei cartapestai maioresi e degli artigiani cioccolatieri che esporranno le loro prelibatezze soddisferà il soggiorno dei tanti ospiti in tutti i loro sensi, in una cornice unica al mondo”, sottolinea Alfonso Pastore, direttore artistico del Gran Carnevale Maiorese.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Alla tappa di Maiori non mancherà la prima Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica saranno ospitate le classi delle scuole elementari e medie della città costiera. Un modo per avvicinare i piccoli golosi alla storia, alla filiera e alla degustazione del cioccolato, guidandoli attraverso la magia che unisce la fava di cacao al prodotto finale.

I prodotti di Choco Italia

A Choco Italia partecipano produttori e cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia, portando con sé tipicità e tradizioni diffuse in tutto lo Stivale.

Dall’Emilia Romagna un’azienda di riferimento per il cioccolato artigianale con sede a Parma. Tramandata di padre in figlio, produce ancora con metodi artigianali creme spalmabili, tartufini morbidi, fave di cacao e tavolette con le nocciole del Piemonte, e porta con sé la sapienza delle generazioni che continuano a lavorare in nome della tradizione.

Dalla Toscana torroni e cantuccini della tradizione locale.

Dall’Umbria giungeranno un’azienda che produce cioccolato artigianale e un’antica cioccolateria. Partendo dalle migliori materie prime, anche prodotti adatti ai vegani e certificati gluten free: cremini, scorzette, dragées, cioccolatini, tavolette e lastre.

Dalla Campania tanta frutta disidratata e ricoperta di cioccolato, ma anche dolci della tradizione partenopea tra cui le chiacchiere, oltre a caramelle, lecca lecca e marshmallow. Non mancheranno le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento. Diversi i liquori, tra cui quelli al finocchietto selvatico, alla canapa, al cioccolato, alla nocciola e alla caramella Rossana. Da Capaccio Paestum arriveranno miele pregiato di vari gusti e prodotti a base di miele.

Dalla Puglia taralli e biscotti, in vari gusti e tipologie, anche con frutta secca.

Dalla Calabria liquirizia dolce e grezza, ma anche panetti per preparare un antico liquore.

Dalla Sicilia un carico di cioccolato, torroni nelle varianti con mandorle e pistacchi, praline, cannoli, cassate e dolci realizzati con la classica pasta di mandorle. In particolare, da Bronte una serie di prodotti dedicati al pistacchio e da Modica pancake, waffle e fragole al cioccolato. Tra i più ricercati vi è senz’altro l’antico cioccolato di Modica, prodotto riconosciuto con l’IGP e ottenuto con una particolare lavorazione a freddo.

Le prossime tappe di Choco Italia

Dal 2 al 5 marzo 2023 – Centro storico di Alberobello (BA)

Dal 9 al 12 marzo 2023 – Piazza Duomo di Nola (NA)

Dal 24 al 26 marzo 2023 – Via Quarantola a Gragnano (NA)

Dal 30 marzo al 2 aprile 2023 – Belvedere a Frascati (RM)

Choco Italia in tour

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it e Radio Castelluccio.