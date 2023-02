"Educazione digitale", a San Valentino Torio il convegno organizzato dall'Istituto comprensivo

A San Valentino Torio si è tenuto, questa mattina, un convegno sull'educazione digitale.

La dirigente scolastica professoressa Mariagrazia Gervilli dell'Istituto Comprensivo Statale di San Valentino Torio ha voluto fortemente promuovere l'evento "Educazione Digitale: opportunità e rischi del web. Come Navigare sicuri" per favorire la conoscenza del fenomeno perché solo in questo modo gli alunni potranno acquisire maggiore consapevolezza. Sono intervenuti all'evento:

Stefano Callipo - Presidente Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidio

Marianna Trojano - Responsabile area psicologica dell'Osservatorio per la Regione Campania

Maria Visone - Responsabile area giuridica dell'Osservatorio per la Regione Campania

Maria Gabriella Marotta - Avvocato

Pasquale Bacco - Medico Legale e Ricercatore .

Ha moderato l'evento la Dirigente scolastica pro.ssa Mariagrazia Gervilli

I destinatari di questo convegno sono stati gli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria.