Sorrento. “La Sirena e la Regina”, esposizione di Lancia Delta storiche

La regina dei rally, la Lancia Delta, oggi a Sorrento per "La Sirena e la Regina", titolo scelto per il primo raduno, riservato a 35 Lancia Delta Evoluzione, provenienti da Campania, Puglia, Lazio e Basilicata, organizzato dal Mito Delta Club Campania, con il patrocinio del Comune di Sorrento. Le auto hanno sfilato per le strade della città, per poi essere esposte in piazza Angelina Lauro dove ad accoglierle c'era il sindaco, Massimo Coppola, al quale gli organizzatori hanno espresso la propria gratitudine omaggiandolo di un modellino raffigurante l’iconica Lancia Delta. Il primo cittadino ha infine posato per alcune foto, in un esemplare di Lancia Delta color blue lord, che in quegli anni fu prodotta in soli 50 esemplari per alcune personalità della politica italiana.