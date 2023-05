Al Piccolo Teatro di Sarno un altro grande spettacolo all'insegna della comicità, con la compagnia comica salernitana

Al Piccolo Teatro di Sarno un nuovo appuntamento all' insegna della comicità e del bel teatro, con la compagnia comica salernitana. Domenica 14 maggio alle ore 20,00 si apre il sipario sulla Compagnia Comica Salernitana al Piccolo Teatro “Franz Muller” di via Nunziante a Sarno. Un altro nuovo appuntamento con la comicità con Giovanni Bonelli, Andrea Avallone, Lucia Aceto, Ernesto Curcione, Nello Napolitano, Iole Cuoco, Rosy Fiorenzo, Luigi Morelli e Carol Argento. Un affiatatissimo gruppo di attori che tiene le scene in maniera davvero magistrale.

Sarno Teatro Festival ospita ancora una volta questa compagnia che vede le sue origini nel 2014 da un’idea di operatori socio culturali che pensarono bene di trasformare la propria passione in qualcosa di concreto. Le prime rappresentazioni furono quelle del teatro classico comico napoletano (Scarpetta, i De Filippo, Viviani…), rappresentazioni che hanno riscosso tanto successo nei teatri salernitani e campani.

Nel 2017 ci fu la svolta con una commedia inedita scritta dal duo Bonelli e Avallone “Essere o non essere… Qual è il problema?”, che fu portata in vari teatri della Campania dove ottenne numerosi riconoscimenti. Questo spettacolo non poteva essere il classico fiore nel deserto, perché il duo Bonelli - Avallone pensò bene di replicare il successo scrivendo “O figlio ‘e patemo”, una commedia comicissima che racconta la storia di due fratelli e di una eredità. Anche per questo testo i premi sono stati tanti (Salerno, Isernia, Latina…). Mentre lo spettacolo continua a girare per i teatri campani, arriva l’exploit lo scorso anno con la commedia “Lo faccio per amore”, anche questa già rappresentata al Piccolo di Sarno con enorme successo. In ogni commedia del duo Bonelli-Avallone, però, c’è un messaggio, una morale, qualcosa su cui riflettere uscendo dal teatro con un sorriso ma con qualche riflessione da fare a luci spente.

Tutto è pronto dunque, al Piccolo Teatro, per una ennesima serata di successo!