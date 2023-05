Da “Amici” al Centro Commerciale Campania Angelina Mango lancia il suo album

Angelina Mango, è pronta a lanciare il suo nuovo album “Voglia di vivere”, in uscita il 19 maggio.

Protagonista indiscussa dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi, vincitrice nella categoria canto, ha portato a casa anche il premio della critica e il premio assegnato dalle radio.

Angelina incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo nuovo album al “Centro Commerciale Campania” di Marcianise, in provincia di Caserta, venerdì 19 maggio alle 17.30.

Per accedere al meet&greet occorre acquistare il cd dell’artista “Voglia di vivere”, scaricare l’app “Io&Campania” e ritirare il pass il giorno dell’evento, dalle ore 10:00, fino ad esaurimento, presso l’Info Point di Piazza Centrale.

La cantautrice nelle sue canzoni affronta temi come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra rap italiano e americano, R&B e musica strumentale, le permettono di spaziare tra generi diversi e di portare nelle sue produzioni freschezza e originalità.