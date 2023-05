“Natura. La bellezza mette l’uomo al lavoro”. Dialogo a partire dall’enciclica di Papa Francesco Laudato Sì

“Natura. La bellezza mette l’uomo al lavoro”.

E’ il tema di un dialogo pubblico a partire dall’enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco organizzato dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in collaborazione con il Banco Alimentare Campania ed il Sussidiario.net.

L’evento, che si avvale della partnership di EPM, attiva nel settore del Facility e dell’Energy management, ed Unione Cristiani Imprenditori Dirigenti Campania, è in programma venerdì prossimo 26 maggio alle ore 20.00 a Palazzo Sant’Agostino in via Roma 104 a Salerno.

Il dialogo, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli, sarà introdotto dal saluto del Presidente della Provincia Franco Alfieri. Il programma prevede gli interventi di Giorgio Vittadini Presidente Fondazione per la Sussidiarietà, Raffaele Cattaneo Sottosegretario relazioni internazionali ed europee Regione Lombardia, Orlando Paciello Presidente Ordine Veterinari CTS Banco Alimentare. Le conclusioni sono affidate a Vincenzo De Luca Presidente Regione Campania e S.E. Andrea Bellandi Arcivescovo Salerno Campagna Acerno.

Approfondire il rapporto tra l’uomo e la natura alla luce della recente Enciclica di Papa Francesco per mettere a fuoco quale sia la vera posta in gioco nel percorso di realizzazione di quella che viene chiamata la transizione ecologica e di come possa essere governata. Un percorso che dovrà certamente essere virtuoso vale a dire di tenere conto di tutti gli aspetti in gioco: sociale, economico e naturalmente quello ambientale. Consapevoli che si deve anche condividere i rischi della transizione. Ed in questo lavoro di messa a fuoco certamente può aiutare nella riflessione la recente enciclica di Papa Francesco Laudato si’.

Un rapporto quello fra uomo e natura fragile eppure essenziale dal quale scaturisce un compito preciso a custodire e coltivare il creato. Gli avvenimenti di questi ultimi giorni lo mostrano in modo clamoroso.

La tragedia dell’Emilia Romagna ha evidenziato ancora una volta – con lutti e devastazioni – quanto sia stato compromesso l’equilibrio tra uomo ed ambiente. Lo sfruttamento scriteriato delle risorse naturali, la cementificazione selvaggia, il riscaldamento globale, l’abbandono delle campagne, gli stili di vita consumistici, sprechi alimentari generano gravissime conseguenze sociali ed economiche: tragedie naturali, guerre e migrazioni, crescente divario tra ricchissimi e poverissimi. Papa Francesco nella sua enciclica analizza questa emergenza epocale ed esorta a ritrovare l’armonia con il Creato per garantire il futuro, sempre più incerto, dell’umanità e del pianeta. I protagonisti del dialogo analizzeranno – dai loro rispettivi punti di vista -il messaggio del Pontefice ed illustreranno proposte, soluzioni e programmi affinché la Bellezza metta l’uomo al lavoro.

L’Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno con S.E. Mons. Andrea Bellandi ha fortemente voluto questo incontro, incentrato su un tema che sta molto a cuore a Papa Francesco e divenuto ancora più attuale in virtù di quanto sta accadendo davanti agli occhi di tutti noi, negli ultimi anni. “L’Arcidiocesi abbraccia questo convegno che mette al centro il Laudato Sì, approfondendo i concetti di Natura e Bellezza: l’uomo può esprimere la propria potenzialità nel rispetto del Creato che non può essere stravolto”, ha osservato l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi.

Il Banco Alimentare è un’organizzazione, diffusa in tutte le regioni italiane, che, nella sua operatività quotidiana, contribuisce a realizzare un’economia circolare contro gli sprechi e a salvaguardia dell’ambiente oltre che di aiuto a centinaia di migliaia di famiglie bisognose. Le eccedenze recuperate quotidianamente, contro lo spreco alimentare - secondo il monito di Papa Francesco: “Sprecare il cibo significa scartare persone” - vengono reditribuite attraverso una Rete di organizzazioni territoriali che aiutano i più poveri tra noi.

Il Banco Alimentare realizza anche campagne di educazione a consumi consapevoli, rispetto per l’ambiente, lotta agli sprechi alimentari e diffusione – soprattutto tra i giovani – di una cultura del dono e della condivisione.

IL SUSSIDIARIO.NET è un quotidiano on line che offre chiavi di lettura per approfondire e comprendere la realtà e ciò che accade. L’informazione che propone è fatta di approfondimenti sui fatti del giorno, analisi sulle loro cause e i loro significati. Il giornale, nato nel 2008 per iniziativa della Fondazione per la Sussidiarietà realtà di ricerca presieduta dal Prof. Giorgio Vittadini. La testata dà voce alla migliore espressione culturale, nazionale e internazionale, con contributi redatti da autorevoli personalità del mondo accademico istituzionale e politico di estrazioni e ispirazioni differenti con lo scopo di valorizzare coloro che agiscono da protagonisti nella costruzione dal basso della società, dell’economia e della politica secondo il principio di sussidiarietà.