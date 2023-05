Davvero "Un'Estate da Re" alla Reggia di Caserta con Zucchero, Placido Domingo e Roberto Bolle

Davvero "Un'Estate da Re" con star internazionali nello splendido scenario della Reggia Caserta. Presentata nella sala "De Sanctis" di Palazzo Santa Lucia, a Napoli (sede della Regione Campania) la VIII edizione di Un'Estate da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta, rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Sono intervenuti Vincenzo De Luca - Presidente della Regione Campania, Carlo Marino - Sindaco di Caserta, Tiziana Maffei - Direttore della Reggia di Caserta e Antonio Marzullo - Direttore artistico di Un'Estate da RE.

Artisti di fama internazionale, grande musica e il meglio della danza in una residenza reale tra le più importanti al mondo: sono gli ingredienti che rendono unica Un’Estate da RE, la kermesse in programma dal 13 luglio al 3 agosto alla Reggia di Caserta.

Zucchero “Sugar” Fornaciari, Roberto Bolle e Plácido Domingo sono i principali protagonisti di un cartellone suddiviso in quattro straordinari appuntamenti a prezzi contenuti nei cortili del Palazzo Reale (circa 3000 posti a sedere) e uno spettacolo speciale, quello inaugurale, dedicato all’architetto Luigi Vanvitelli e a Franco Zeffirelli, in live streaming dall’incantevole Cappella Palatina. Un cartellone che ha inoltre in serbo diverse sorprese e che, anche quest’anno, promette di rendere indimenticabile l’estate per le migliaia di spettatori che da tutta Italia giungeranno a Caserta: appassionati di musica leggera, di opera e danza che potranno ammirare la bellezza del Palazzo Reale attraverso speciali visite guidate, nell’anno delle Celebrazioni Vanvitelliane (1773-2023).

IL PROGRAMMA DELLA VIII EDIZIONE DI

“UN’ESTATE DA RE. LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA”

13 luglio, ore 21.00 - live streaming dalla Cappella Palatina

Vanvitelli all’opera

22 luglio, ore 21.00 - Cortile della Reggia di Caserta

Roberto Bolle and Friends

24 e 25 luglio, ore 21.00 - Cortile della Reggia di Caserta

Zucchero “Sugar” Fornaciari

World Wild Tour

3 agosto, ore 21.00 - Cortile della Reggia di Caserta

Plácido Domingo

LA NOTTE DELLE STELLE

La grande musica alla Reggia di Caserta

Realizzata in collaborazione con il MIC e con il Comune di Caserta, la rassegna è organizzata e promossa dalla Scabec, la società in house della Regione Campania, e si è avvalso negli anni della collaborazione del Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Nata dall’idea del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 di creare un evento che promuovesse allo stesso tempo sia la Reggia come monumento da valorizzare sia le eccellenze musicali presenti in Campania, Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta oggi è diventato un appuntamento fisso nella stagione estiva, di grande richiamo anche turistico, grazie ad una programmazione di altissimo profilo e alla location di grande fascino: il meraviglioso emiciclo sotto le stelle dell’Aperia, situato nella parte alta del parco reale, incastonato nel Giardino Inglese e restaurato anno dopo anno proprio grazie al festival.