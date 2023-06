A Emilio Isgrò il premio internazionale di poesia “Alfonso Gatto”

In occasione del quarantesimo anno di attività del Premio Internazionale di poesia dedicato al poeta salernitano Alfonso Gatto, la Fondazione “Alfonso Gatto” ed il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Alfonso Gatto” dell’Università degli Studi di Salerno hanno deciso di conferire il riconoscimento per l’edizione 2023 al grande artista, romanziere e poeta Emilio Isgrò. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 17 giugno alle ore 19 presso la corte interna del Convitto Nazionale di Salerno, nella giornata inaugurale della undicesima edizione di “SalernoLetteratura”. Presenzieranno alla manifestazione Maurizio Sibilio, prorettore alla didattica Unisa; Carmine Pinto, direttore DipSUm Unisa; Gennaro Carillo, direttore “Salerno Letteratura Festival”. Dialogheranno con il poeta Vincenzo Salerno, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Unisa “Alfonso Gatto” e Filippo Trotta della Fondazione “Alfonso Gatto”. Contestualmente alla cerimonia di conferimento del premio si terrà la presentazione del volume Napolis. Quarantadue poeti cantano la città di Partenope (Marlin Editore, 2023), contenente l’inedita poesia verbo-visiva “scalinatella” di Emilio Isgrò. Condurrà la serata – indicata nel calendario degli appuntamenti di “SalernoLetteratura” con il titolo “Napoli per versi” – Enzo Ragone, della testata giornalistica Rai Campania.