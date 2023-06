Sarno. Racconti di archeologia, nell'area archeologica del teatro ellenistico di Foce

In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia 2023, manifestazione promossa annualmente dal Ministero della Cultura, che intende sensibilizzare il pubblico sull'importanza del patrimonio archeologico nazionale, sabato 17 e domenica 18 giugno sarà possibile visitare il ricco patrimonio archeologico della Valle del Sarno, grazie alla sinergia fra la Direzione regionale Musei Campania, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Salerno e Avellino e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, con la preziosa collaborazione del Comune di Sarno e della locale Pro Loco. Accompagnati dagli archeologi dell'Università di Salerno, sabato 17 giugno 2023, dalle 10.00 alle 11.30, si potrà visitare il l'area archeologica del Teatro ellenistico di Foce e, a seguire, dalle 12.00 alle 13.30, il Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno. Domenica 18 giugno dalle 10.00 alle 12.00 sono previste visite guidate alle collezioni del Museo e alla mostra temporanea Dalla Liberazione alla Costituzione, realizzata in collaborazione con le associazioni Nuova Officina e Avalanche 1943. A seguire, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Sarno, nel cortile del museo ci sarà un momento musicale con l'esibizione del sassofonista Carlo Tanzola. L'iniziativa, nata nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato fra le Istituzioni coinvolte, è finalizzata a valorizzare l'inestimabile patrimonio archeologico della Valle del Sarno.