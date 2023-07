Sarno. Al "Teatro nelle Masserie" il grande successo comico del Gruppo Teatro Andromeda: "Un problema...anzi tre!!!"

Il gruppo teatro Andromeda replica con il grande successo comico “Un problema…anzi tre!”, appuntamento al parco giochi Fontanelle a Sarno, domenica 2 luglio alle ore 21, nell' ambito della rassegna Teatro nelle Marche. "Un problem...anzi tre!!!", scritta dal professore Elio Maccauro, adattamento di Carmine Pagano, diretta dal regista, attore e direttore del Piccolo Teatro di Sarno, Carmine Pagano, del quale si deve sottolineare la sua straordinaria partecipazione allo spettacolo.

Un problema...anzi tre è un grande successo comico del gruppo teatro Andromeda, che dopo anni è stato riportato in scena lo scorso 7 gennaio e il 15 aprile scorso al Piccolo Teatro Franz Muller, ora torna a grande richiesta. Una commedia unica ed originale, fatta di intrighi, equivoci e gags esilaranti. Una commedia comica ambientata in una casa di media borghesia: un uomo disoccupato, ma con il vizietto delle donne, è vittima di una moglie che lo tratta come un cavalier servente e lui pensa di reagire a questo stato di cose conquistando donne. Tra bussate di campanello, visite improvvise e colpi di scena la vicenda si complica e solo grazie ai suoi amici, il protagonista, riesce a risolvere l’intera vicenda con un finale a sorpresa. Uno spettacolo comico e coinvolgente, pieno di sorprese e colpi di scena. Uno scambio di battute frenetico, a ritmo serrato e incalzante, sono scintille, pirotecnici fuochi d’artificio espressivi e gestuali, con tempi comici perfetti, coinvolgenti, irresistibili, trascinanti e sembra proprio di assistere ai dialoghi storici pieni di spirito e di invenzioni a braccio, ancora oggi evergreen, della grande comicità napoletana. Il loro affiatamento che, collaudato da anni di esperienze teatrali comuni, viaggia sulla stessa lunghezza d’onda espressiva, trascina il pubblico in sala in un vortice ininterrotto di divertimento. Intorno a loro si muove, in un carosello variopinto di gags, di equivoci, di malintesi, di sospiri e aspettative.

Il gruppo teatro Andromeda prende vita nel 1993 e ininterrottamente, con grande costanza, impegno e professionalità, ha portato avanti il suo progetto: dare linfa all’arte teatrale proponendo opere inedite, testi nuovi inscenati da attori professionisti e non ma con grande professionalità; questo è lo spirito che da sempre ha animato questo gruppo e che lo contraddistingue in maniera forte. Nasce dall’idea di un gruppo di professionisti con la passione per il teatro e la cultura, con l’obiettivo di diffondere e praticare quest’ arte antica nel nostro territorio. L’idea che li accomuna è semplice ma allo stesso tempo molto forte: non vivere più questa comune passione per il teatro come semplici spettatori, ma come veri e propri artefici dello spettacolo, con tutto ciò che questo comporta: dalla stesura di un testo alla regia, dall'attività di allestimento alla messa in scena degli spettacoli, il tutto in un clima di collaborazione e divertimento.