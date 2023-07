"Folclori d'Italia": a San Marzano sul Sarno un grande evento all'insegna della bella musica e del folk

L'Italia si unisce nella musica a San Marzano sul Sarno, una serata straordinaria all'insegna della bella musica e del folk. Dal Popolare al Classico: rassegna di canzoni classiche napoletane e di altre regioni d'Italia. L'evento "Folclori d'Italia"organizzato dalle associazione Tamburanova Artisti Associati, Comitato San Marziano Tames Club “Le idee che fanno spettacolo”, l'appuntamento è per domenica 9 luglio alle ore 21.00 a Palazzo Pisani.

Una vetrina di una manifestazione ben più articolata che ha specifiche finalità educative e richiama ad una esigenza fondamentale che mette in risalto

quell’importanza strategica di far fronte ad un cambiamento epocale in cui forme e modalità della comunicazione sono cambiate radicalmente. Le agenzie educative che oggi hanno il compito di rispondere ai bisogni dei territori, in termini di ricerca e di recupero e diffusione della tradizioni, possono espletare questo ruolo attraverso la collaborazione fattiva e fiduciaria con le associazioni che operano da tempo nel campo, soprattutto con coloro che producono eventi legati all’arte popolare ai fini culturali ed educativi.

Interverranno alla manifestazione: l’antropologo Professor Vincenzo Esposito, il Musicologo: Maestro Giancarlo Amorelli, per un breve breafing sulle tradizioni popolari locali con esperti del settore.

Seguirà

• “Folclori D’Italia” vetrina tradizioni popolari nazionali SICILIA – SARDEGNA – CALABRIA - CAMPANIA – LAZIO – EMILIA ROMAGNA

• “Miki at Folk” un modo per tornare a ritroso al folk attraverso l’elettro-acustica

• “Swanilda” Gruppo Danza

• Dal Popolare al Classico: rassegna di canzoni classiche napoletane Associazione Musicale Tamburanova