L'orchestra del teatro Verdi di Salerno protagonista ad "Un'estate da Re", con Placido Domingo, il Volo e Daria Rybak

L' orchestra del teatro Verdi di Salerno protagonista della straordinaria serata alla Reggia di Caserta con Placido Domingo, Il Volo e Daria Rybak, in scena ieri sera nell' ambito della rassegna Un'estate da Re, nello splendido scenario della Reggia. Ancora un sold out per una serata indimenticabile, "Tanti complimenti al direttore Marcello Rota ed all'Orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. - dichiara il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - I nostri musicisti sono stati protagonisti della Notte delle Stelle (con Placido Domingo, Il Volo e Daria Rybac) che ha concluso Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta. Siamo orgogliosi della nostra Orchestra che la guida di Daniel Oren ha condotto a livelli sublimi. Grazie all'impegno del Comune di Salerno ed al sostegno della Regione Campania centinaia di giovani salernitani hanno potuto esaltare il proprio talento artistico esibendosi con i grandi protagonisti della scena artistica. Conclusa la rassegna a Caserta, organizzata da Scabec/Regione Campania con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo e la collaborazione di Reggia e Comune di Caserta, l'Orchestra del Verdi è attesa al Festival di Ravello per il magico Concerto all'alba del prossimo 11 agosto".