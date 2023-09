Piano di Sorrento. Domani al Museo “Georges Vallet” l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’archeologo

A Piano di Sorrento, domani venerdì 15 settembre alle ore 12.00 a Villa Fondi presso il Museo archeologico territoriale della Penisola sorrentina “Georges Vallet”, ci sarà l’attesa inaugurazione della mostra fotografica dedicata all’archeologo e studioso francese così profondamente e intimamente legato alla Penisola sorrentina e a cui è intitolato il Museo del territorio.

La mostra fotografica e documentale, realizzata dalla Direzione regionale Musei Campania con il Museo archeologico territoriale della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, in collaborazione con la Città di Piano di Sorrento, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e con la collaborazione scientifica e il patrocinio del Centre Jean Bérard – CNRS, rappresenta una preziosa occasione per entrare nella vita dell’archeologo e studioso francese ritratto in alcuni momenti della sua vita privata tra la Sicilia e la Penisola sorrentina, durante eventi di grande risalto per l’archeologia campana.

Il percorso espositivo si snoda al primo piano del Museo, dove, attraverso riproduzioni fotografiche da originali di Béatrice Gachot, Claude Albore Livadie e dell’Archeoclub di Massa Lubrense, si potranno ripercorrere frammenti della vita di Georges Vallet, tra gli anni a Megara Iblea, l’intensa attività di ricerca archeologica tra la Francia e l’Italia e gli anni di studio trascorsi nella sua casa a Pastena, a Massa Lubrense.

La mostra è a cura di Rosaria Perrella e con allestimento e grafica di Livia Pacera, resterà ad arricchire il percorso di visita del Museo in maniera permanente.

Giovanni Iaccarino, Vicesindaco di Piano di Sorrento e delegato alla Cultura, ha dichiarato: “Questa iniziativa culturale nel nostro gioiello di famiglia rappresenta un momento di grandissimo valore per l’intero territorio della Penisola Sorrentina. La mostra dedicata a Georges Vallet impreziosisce la risorsa del Museo e valorizza uno studioso indimenticabile, competente e che ha dato tanto alla Penisola Sorrentina. Come Amministrazione, siamo orgogliosi che tale percorso di visita al Museo sia permanente e siamo certi che tale iniziativa otterrà un grande gradimento dai visitatori. Dobbiamo sempre più fare rete istituzionale per valorizzare le nostre eccellenze”.

L’appuntamento di inaugurazione sarà introdotto e moderato da Rosaria Perrella (curatrice della mostra).

Intervengono Marta Ragozzino – Direttrice regionale Musei Campania; Giacomo Franzese - Direttore del Museo archeologico territoriale della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”; Salvatore Cappiello - Sindaco di Piano di Sorrento; Giovanni Iaccarino – Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Piano di Sorrento; Valérie Huet - Direttrice del Centre Jean Bérard.