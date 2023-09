Eduardo De Filippo e Franco Zeffirelli ‘salgono’ sul palco di Agrodoc’, con Roberta Ammendola la musica è di Valentina Stella

Continua il ‘tutto esaurito’ a San Valentino Torio per ‘AgroDoc’, la rassegna proposta dalla

Hightlights che si concluderà in musica sabato 23 settembre in Piazza Amendola. “La

desinenza ‘doc’, l’idea che diventi ‘denominazione di origine campana’ – spiega Francesco

Comunale, l’organizzatore della kermesse – è risultata vincente. L’identità di un territorio

che si unisce alla cultura di alto livello proposta in un piccolo centro dell’Agro Nocerino ha

colpito nel segno e raccolto consensi. Lo dimostra l’affetto di un pubblico attento e

consapevole che fino ad ora ha riempito la piazza”.

Domani sera sul palco, con RaiPlay, ‘saliranno’ due leggende del cinema e del teatro

italiane: Franco Zeffirelli ed Eduardo De Filippo con ‘Pulcinella ieri e oggi’. Nel

documentario del 1973 De Filippo viene intervistato da Zeffirelli sulla figura di Pulcinella. I

due grandi maestri ripercorrono insieme la storia di questa maschera della tradizione

napoletana della commedia dell’arte analizzandone anche i molteplici significati culturali e

sociali. La regia è di Paolo Heusch.

Al termine, con la conduzione di Roberta Ammendola, arriverà la musica, stavolta con

Valentina Stella, straordinaria interprete di melodie napoletane.

Agrodoc ha il patrocinio del Comune di San Valentino Torio, Rainews24, Rai Documentari,

Rai Italia, Rai Radio Live Napoli, Tgr Campania e Rai Campania.