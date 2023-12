Cava de'Tirreni. Presentato il cartellone degli eventi natalizi: si parte con l' accensione dell' albero, si chiude con Clementino

Il Sogno e la Luce, IV edizione, è stato presentato stamattina a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Servalli, gli Assessori Lorena Iuliano (Istruzione), Giovanni Del Vecchio (Attività produttive) e Armando Lamberti (Delegato alla Cultura) alla presenza dei rappresentanti del commercio: Aldo Trezza (Camera di Commercio e Confesercenti) e Giovanni Marone (Confcommercio Provincia Salerno).

Si parte il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, con l’accensione del grande albero di Natale in piazza duomo, preceduto da spettacoli di animazione per bambini, con la partecipazione di Antonio Diana, il ventriloquo di “Tu si que vales” e seguita dall’esibizione del violinista e showman Felice D’Amico.

Ogni giorno un evento, per un mese, fin oltre l’epifania con la XIX edizione della Notte Bianca, la prima in Italia, con il rapper, idolo delle nuove generazioni, Clementino.

“Un cartellone di eventi importante – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – con giornate intense, piene di iniziative che animeranno la nostra città e ci accompagneranno al Natale e fino alla Notte Bianca, realizzato grazie anche alla concreta collaborazione della Camera di Commercio, Confcommercio e Confesercenti che hanno dato un contributo rilevante in termini economici e di manifestazioni ed ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione”.

A caratterizzare la quarta edizione de “Il Sogno e la Luce” soprattutto il teatro con gli spettacoli nel nuovo teatro “Luca Barba” al Borgo Grande nel centro storico, ma anche una rassegna letteraria con un appuntamento d’eccezione con Dacia Maraini. Impegnati anche gli istituti scolastici che hanno preparato una ricca programmazione di eventi.

“Sono particolarmente soddisfatta – afferma l’Assessore Lorena Iuliano – per la grande sinergia con le scuole che ringrazio per l’impegno di dirigenti, docenti e studenti per aver organizzato tanti spettacoli che praticamente coinvolgono tutti i plessi cittadini”.

Ritornano gli aperitivi musicali, un meraviglioso spettacolo di fontane danzanti, artisti di strada, e animazioni per i bambini, le iniziative targate Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio per stimolare e promuovere lo shopping in città con aperture prolungate.

“Una grande collaborazione dal mondo del commercio – afferma l’Assessore Del Vecchio – anche da parte dei singoli esercenti che hanno risposto positivamente all’iniziativa “adotta una traversa” addobbando ed illuminando strade, traverse e porticati. Un forte ringraziamento soprattutto per la grande partecipazione e collaborazione che ci ha visto tutti uniti per far diventare queste festività una bella occasione di incontro e, perché no, di un ottimo shopping nella nostra città”.

Oltre al teatro, grandi concerti, anche di gospel, e tanti spettacoli che accompagneranno i cavesi e quanti verranno a Cava de’ Tirreni da tutta la regione, fino a dopo l’epifania.

“Questa edizione si caratterizza – afferma Armando Lamberti, Delegato alla Cultura e coordinatore di tutto il programma degli eventi – per le esposizioni dei presepi artistici, monumentali e viventi che sono una grande tradizione della nostra città, presentazioni di libri, concerti, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e non solo, e tanto altro ancora. Mi piace ricordare anche il ritorno della tanto attesa manifestazione “Aspettando la Befana con il Trenino della Solidarietà”, in favore della mensa dei poveri del convento di San Francesco di venerdì 5 gennaio 2024. Buon Natale e Buon Anno a tutti”.