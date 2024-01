A San Valentino Torio arriva Nostalgia 90 per il gran finale del Carnevale 2024

A San Valentino Torio arriva Nostalgia 90: il 13 Febbraio il gran finale del Carnevale 2024 con lo spettacolo musicale del momento.

"Grazie alla collaborazione tra il Comune di San Valentino Torio e l' Associazione Carnevale San Valentinese, quest' anno il gia' bellissimo Carnevale organizzato nel nostro paese, vedra' anche la presenza dello show musicale Nostalgia 90 che sta spopolando in giro per la Campania. - scrive il sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese -

Abbiamo fatto uno sforzo incredibile per chiudere l' edizione 2024 del Carnevale con uno spettacolo di musica e dance cosi richiesto dai piu' giovani e non solo....!!!

Il mio ringraziamento va a tutti i ragazzi del Carnevale, al Presidente Salvatore Cirillo, all' Assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante per tutto il lavoro fatto per migliorare il Carnevale SanValentinese.

Ringrazio per la collaborazione anche l' Assessore al Patrimonio Raffaella Zuottolo e tutta l' Amministrazione Comunale per il sostegno all' iniziativa.

Vi aspettiamo a San Valentino Torio (Sa), la Citta' degli Innamorati, il 10, 11, 12 e 13 Febbraio per una grandissima edizione del Carnevale SanValentinese".