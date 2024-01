"La lunga notte – La caduta del Duce", nella serie tv di Rai 1 c'è anche Sarno e l'Agro sarnese nocerino

"La lunga notte – La caduta del Duce", una serie televisiva italiana del 2024 diretta da Giacomo Campiotti con protagonisti Alessio Boni, Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino ha tenuto col fiato sospeso 3.560.000 spettatori pari al 19.8% di share, durante la prima serata di ieri sera, il secondo appuntamento è per questa sera 30 gennaio e domani 31 gennaio sempre su Rai 1.

La serie tv prodotta da Luca Barbareschi, con la regia di Giacomo Campiotti, musiche del Maestro Carmine Padula e direzione del coro ed arrangiamenti del Maestro sarnese Celestino Pio Caiazza, con Coro Filarmonico Campano ed Orchestra Italiana del Cinema.

Dunque c'è anche Sarno e l'Agro sarnese nocerino nella grande serie tv della Rai. "Si tratta di un evento di respiro nazionale distribuito dal servizio pubblico, e per me è motivo di grande onore essermi presentato come cittadino Sarnese lì a viale Mazzini. - spiega il Maestro Celestino Pio Caiazza - Tra l'altro il lavoro mi ha permesso di coinvolgere il mio Coro, composto da 50 persone provenienti da tutto l'Agro: 50 famiglie, 6 comuni differenti proiettati sul piccolo schermo che hanno firmato una serie evento RAI. La nostra terra è fertile di bellezza, arte, talenti e competenze; Sarno e l'Agro hanno dato ancora una volta un notevole contributo artistico all'Italia intera: questo era il messaggio che abbiamo voluto far passare anche durante la coneferenza stampa tenutasi al Comune di Sarno venerdì sera. Abbiamo voluto dire alla nostra terra che le siamo grati per quanto ci ha dato, e che il sacrificio e la passione sono capaci di spostare le montagne: anche di portare una realtà locale come la nostra presso i meravigliosi studi di Viale Mazzini. La nostra colonna sonora sarà candidata al premio David di Donatello. E' bello vedere Sarno, attraverso la mia umile firma, nei titoli di coda di questa serie evento, ed i nomi di amici, parenti e conoscenti che portano con sé l'immagine del nostro amato Agro".

"La lunga notte - la caduta del Duce" e l'avvento della Democrazia

È il 24 luglio del 1943. I vertici del regime fascista sono riuniti a Palazzo Venezia per discutere dell'Ordine del Giorno di Dino Grandi, il presidente della Camera. L'obiettivo di Grandi è quello di rovesciare il regime fascista e instaurare nuovamente i poteri statali, inducendo Mussolini a rassegnare le dimissioni. Gli alleati sono sbarcati in Sicilia e Grandi - così come il re Vittorio Emanuele III e molti altri gerarchi fascisti, capisce che Mussolini ha le ore contate. È necessario agire, ed è fondamentale farlo subito, prima che sia troppo tardi. È questo il giorno che segna l'irrimediabile spaccatura del regime e che porterà, lentamente ed inesorabilmente, verso la spirale finale della parabola fascista, due anni dopo.

La lunga notte - la caduta del Duce, targata Rai, ci narra proprio di quella notte in cui il destino d'Italia cambiò per sempre. Per la regia di Giacomo Campiotti, il period drama in arrivo su Rai 1 vede Alessio Boni nei panni di Dino Grandi e Duccio Camerini in quelli di Benito Mussolini. Un evento fondamentale della nostra storia che s'intreccia alle vite dei protagonisti: i gerarchi fascisti, il re Vittorio Emanuele III e la nuora Maria José, la nipote di Dino Grandi innamorata di un giovane soldato molto vicino alla Resistenza, donna Rachele e Claretta Petacci.

E ancora Galeazzo Ciano, il genero del Duce, marito di Edda, che a seguito di quella notte verrà giustiziato. Tre appuntamenti imperdibili per ripercorrere la storia del nostro paese, gli eventi che hanno segnato un'epoca e il futuro della nazione, nonché le personalità che hanno modificato gli assetti della nostra società e spianato la strada - direttamente o indirettamente - verso l'avvento della Democrazia.

