A Castellabate torna la “Festa del pescato di paranza”, dal 30 maggio al 1° giugno 2026

Tre giorni di gusto, tradizione e spettacoli a Villa Matarazzo

Il profumo del mare e il sapore autentico della tradizione tornano protagonisti a Santa Maria di Castellabate con la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, in programma nei giorni 30, 31 maggio e 1° giugno 2026. L’evento, organizzato dall’associazione Punta Tresino, si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del Cilento, richiamando migliaia di visitatori tra turisti e appassionati della buona cucina.

Per il terzo anno consecutivo, la suggestiva cornice di Villa Matarazzo ospiterà la manifestazione che gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Castellabate.

Anche nel 2026, la festa celebrerà il pescato locale con la tradizionale frittura di paranza, realizzata nella padella gigante (26 metri di lunghezza per 4 di diametro), messa a disposizione dalla Proloco Camogli, che permetterà di friggere oltre 25 quintali di pesce tra triglie, occhialoni, gamberi e totani, pescato dalla flotta locale. Il menù, inoltre, vedrà protagonisti i grandi classici della cucina cilentana, insieme a nuove proposte che arricchiranno l’offerta gastronomica.

Dopo il successo della scorsa edizione, torna la collaborazione con Oleificio Zucchi, che si conferma sponsor principale della manifestazione. L’azienda metterà nuovamente a disposizione il suo innovativo olio “Fritto Libero!”, pensato per garantire una frittura più leggera e croccante, riducendo al tempo stesso l’odore di frittura del 50%. Inoltre, saranno utilizzate vaschette biodegradabili e compostabili per la distribuzione del pesce fritto, nell’ottica di una festa sempre più attenta all’ambiente.

Oltre alla gastronomia, la festa offrirà musica dal vivo, mercatini di prodotti artigianali e laboratori didattici