Outdoor Film Festival, San Valentino Torio si conferma capitale del cinema: migliaia di spettatori, grandi star internazionali e un'edizione da record. Questa sera il gran finale

di Guido Mazza

SAN VALENTINO TORIO – Quattro giorni di grande cinema, spettacolo e cultura che hanno trasformato San Valentino Torio nella capitale del cinema italiano e internazionale. L'Outdoor Film Festival si conferma uno degli eventi più importanti dell'estate campana, capace di richiamare migliaia di spettatori e ospiti di fama mondiale, regalando alla città un'atmosfera unica e un successo che ha superato ogni aspettativa.

Fin dalla serata inaugurale, il festival ha fatto registrare un entusiasmo straordinario. L'arrivo dell'attesissimo Can Yaman e dei The Jackal ha acceso il red carpet della Villa Comunale, inaugurando un'edizione che, giorno dopo giorno, ha visto crescere il numero dei visitatori, con un pubblico proveniente da tutta la Campania e da diverse regioni d'Italia.

Le giornate del 3 e 4 luglio hanno rappresentato il cuore della manifestazione, con un'affluenza eccezionale che ha riempito ogni spazio dedicato agli eventi. Famiglie, giovani, appassionati di cinema e fan hanno seguito con entusiasmo gli incontri con gli artisti, le proiezioni e gli appuntamenti in programma, confermando l'Outdoor Film Festival come un evento ormai attesissimo.

A testimoniare l'importanza della manifestazione è stata anche la presenza del parlamentare Pino Bicchielli, che ha preso parte al festival, riconoscendone il valore culturale e promozionale per il territorio.

Grande attenzione anche per il programma JUR-OFF, con la giuria impegnata nelle proiezioni dei cortometraggi in concorso. Il pubblico ha potuto assistere ai film Mille Lune, Le faremo sapere, My Turn, Coyotes e Marinella, incontrando poi protagonisti e registi come Antonia Fotaras, Beppe Tufarulo, Fernanda Pinto e Giuseppe Arena, che hanno raccontato il lavoro svolto dietro la realizzazione delle opere.

Molto apprezzato anche il talk "Il cinema come allenamento alla vita", con Valentina Ariete e Mariasole Di Maio, mentre uno dei momenti più emozionanti è stato senza dubbio l'incontro con Amybeth McNulty, protagonista di Chiamatemi Anna e interprete di Vickie nella celebre serie Stranger Things. L'attrice ha conquistato il pubblico con la sua disponibilità e il suo entusiasmo, ricevendo lunghi applausi dai tantissimi fan presenti.

Successo anche per il CIAK-OFF, dedicato al mondo del doppiaggio. Le masterclass di Mirko Cannella hanno accompagnato gli spettatori alla scoperta di un'arte fondamentale per il cinema, mentre gli incontri con Barbara De Bortoli, storica voce italiana di Monica in Friends, Carrie in Sex and the City e Mila Hazuki in Mila e Shiro, e con Alex Polidori, voce italiana di Tom Holland e Timothée Chalamet, hanno riscosso un enorme interesse, soprattutto tra i più giovani.

Sul Main Stage si sono alternate alcune delle personalità più amate dal pubblico. Emozionante la consegna dei Taurus Award a Flavia Gatti, premiata come Giovane Talento del Territorio, ad Amybeth McNulty e a Matthew Daddario, protagonista della serie internazionale Shadowhunters. Grande entusiasmo anche per Sarah Toscano, reduce dalla vittoria ad Amici, dall'esperienza sul palco di Sanremo e pronta all'esordio cinematografico.

Il 4 luglio il pubblico ha accolto con una vera e propria ovazione Ed Westwick, l'indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl, una delle star internazionali più attese del festival. Sul palco anche Luca Melucci, tra i protagonisti di Love Me Love Me, e Michele Bravi, artista capace di raccontare il suo percorso tra musica e cinema, regalando al pubblico momenti di grande intensità.

A chiudere ogni serata, il coinvolgente Live DJ Set in Viale Unità d'Italia, presentato da Alfio Battaglia e Daniele Giannazzo, che ha animato il centro cittadino fino a tarda notte, contribuendo a rendere ancora più speciale l'atmosfera del festival.

Il successo di questa edizione è il risultato di un grande lavoro organizzativo che ha saputo coniugare qualità artistica, ospiti internazionali e valorizzazione del territorio. Un plauso particolare va al direttore artistico Giuliano Squitieri, che in pochi anni è riuscito a trasformare l'Outdoor Film Festival in una manifestazione di prestigio nazionale, portando a San Valentino Torio grandi nomi del cinema e dello spettacolo e costruendo un evento diventato ormai uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del grande schermo. La crescita costante del festival, l'elevato livello del programma e la straordinaria partecipazione del pubblico rappresentano la conferma della bontà di un progetto che continua ad affermarsi anno dopo anno.

Questa sera andrà in scena il gran finale di un'edizione già entrata nella storia della manifestazione. L'Arena della Villa Comunale è pronta ad accogliere gli ultimi ospiti e a regalare al pubblico una serata conclusiva ricca di emozioni. Dopo quattro giorni vissuti all'insegna del cinema, della cultura e dello spettacolo, San Valentino Torio si prepara a salutare un'edizione da record, con la consapevolezza di aver consolidato il proprio ruolo tra le capitali degli eventi cinematografici estivi italiani e con l'attesa già rivolta al prossimo anno.