Consorzio di Bonifica del Sarno. Finisce l'era D'Angelo nominato il nuovo commissario

Nominato il nuovo Commissario del Consorzio di Bonifica del Sarno. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha nominato il nuovo commissario del Consorzio di bonifica integrale comprensorio del Sarno, non rinnovando l'incarico all'avvocato sarnese Mario Rosario D'Angelo. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per D'Angelo, nominato commissario nel 2016. Giovedì scorso, infatti, Rosario D'Angelo è intervenuto in un comizio, a sostegno del candidato sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, a Lavorate di Sarno, proprio per parlare degli allagamenti che interessano la frazione di Sarno. L'indomani mattina il decreto di nomina di un nuovo commissario lascia tutti a bocca aperta. Il nuovo commissario è l'avvocato napoletano Bernardino Tuccillo, dirigente presso l'avvocatura regionale. Tuccillo è stato nominato per la durata di 360 giorni, fatta salva l'ipotesi di cessazione anticipata automatica all'atto della nomina dei nuovi organi ordinari dell'ente. Il commissario non può avere una durata superiore a 360 giorni, cioè per il tempo necessario alla convocazione dell'assemblea dei consorziati.