Salute. Costa a De Luca: "Ci ripensi, firmi protocollo Epica"

"Faccio un appello al presidente della Regione, firmala anche tu. Non l'hai voluta firmare a novembre dell'anno scorso a Caserta, ripensaci, firmala, lavoriamo insieme perche' se funziona in Campania, puo' funzionare in Lombardia, in Sicilia". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parlando del protocollo Epica e rivolgendosi al governatore Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con i cittadini a Battipaglia (Salerno). Il ministro ha spiegato che il protocollo Epica "e' un protocollo sperimentale pensato e costruito da alcuni medici di base della provincia di Napoli, di una parte del circondario dell'hinterland napoletano che, in buona sostanza, individua attraverso i medici di base la malattia che proviene dall''ingiuria ambientale' e la localizza sul territorio". In questo modo non si "ha solo il nome e cognome di chi e' malato ma anche la via, il quartiere dove abita" ed e' possibile "capire se c'e', anche statisticamente, un insieme di malanni che riguardano in quel determinato specifico luogo dei cittadini e capire che cosa sta succedendo in quel luogo, che magari non succede a 300 metri di distanza". Il protocollo Epica, dunque, "consente di geolocalizzare la malattia e di intervenire. Espandere il protocollo? Si', magari a tutt'Italia perche', adesso, lo stiamo sperimentando con il ministro della Salute e con l'Istituto Superiore di Sanita' e i medici di base volenterosi".