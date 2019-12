Sanita': Cirielli (FdI), De Luca in Campania esce da commissariamento tagliando servizi

"La fine del commissariamento della Sanita' in Campania non puo' comportare una drammatica riduzione dei servizi per i pazienti degli ospedali. E' una follia". Lo ha dichiarato il questore della Camera Edmondo Cirielli a seguito dell'inchiesta giornalistica di "Striscia la Notizia", andata in onda nella serata di giovedi' 5 dicembre 2019, sull'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno, dove lo stop alle convenzioni impedirebbe ai pazienti oncologici e affetti da altre gravi patologie di effettuare gli esami necessari, in assenza di sufficienti disponibilita' economiche. Dalle persone intervistate dall'inviato Luca Abete, infatti, sarebbe emerso che per sottoporsi ad una Pet, le strutture pubbliche, prive del macchinario necessario, indirizzano i pazienti a strutture private che chiedono dai 450 euro ai 500 euro. Ne' il Ruggi d'Aragona, ne' il Giovanni Da Procida possono eseguire l'esame in questione. I pazienti, quindi, sarebbero costretti a rivolgersi a privati che, tuttavia, esaurito il budget, sospendono le convenzioni. "E' questa la malasanita' targata De Luca - ha aggiunto Cirielli - Ed e' inutile che il governatore e i suoi nominati provino, come sempre, a scaricare la colpa su altri. Sono loro che da ben quattro guidano la Regione e non hanno fatto nulla per migliorare la qualita' dei servizi e delle prestazioni nelle strutture sanitarie pubbliche campane. Io fossi in De Luca, a sentire le denunce dei pazienti, proverei un po' di vergogna e chiederei scusa ai cittadini che stanno continuando a vivere una condizione di grave difficolta'. Per fortuna, pero', la sua era e' al tramonto. E sono certo che con la futura giunta regionale di centrodestra si porra' fine a questa drammatica situazione". "La Sanita' - ha concluso Cirielli - sara' una delle priorita' che Fratelli d'Italia porra' all'attenzione del candidato presidente della coalizione di centrodestra".