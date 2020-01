Sarno. Reati ambientali: a processo imprenditore sarnese

Reati contro l'ambiente: rinviato a giudizio imprenditore sarnese. Finisce a processo, presso il tribunale penale di Nocera Inferiore, il legale rappresentante di una nota ditta dell’area industriale di Sarno. Le indagini partirono nell'aprile 2019, quando la Procura di Nocera inferiore iscrisse l’imprenditore nel registro degli indagati. Tali indagini hanno avuto riscontro nella scorsa estate, quando il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, ha accertato una serie di violazioni nello stabilimento della ditta che, opera nel settore ecologico, ed ha trasmesso i rilievi effettuati alla magistratura nocerina. Nel caso di specie, all'imprenditore vengono contestate violazioni delle prescrizioni imposte dalla Giunta regionale della Campania, in tema di ambiente e gestione dei rifiuti, in quanto la ditta effettuava operazioni non autorizzate dalle legge, generando polveri dallo stabile della zona industriale di Sarno. Motivi per i quali, all'esito delle indagini preliminari, il Tribunale di Nocera Inferiore ha notificato il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imprenditore. Costui, pertanto, dovrà difendersi dall'accusa di aver violato il dispositivo dell'articolo 29 del Codice dell'Ambiente, il quale prevede un'ammenda da 5.000 euro ai 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni imposte dall'autorità competente.