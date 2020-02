De Luca, "varato vasto piano di ricerca oncologica"

"La Regione ha varato un piano di ricerca oncologica che e' il piu' vasto in Italia. Abbiamo investito 160 milioni di euro sulla ricerca sul cancro, piu' di quanto investe il Cnr nel suo complesso". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine di un convegno cui ha partecipato all'ospedale di SALERNO. "Ovviamente la ricerca sul cancro si sviluppa su alcune linee: ricerca farmacologica, ricerca genetica, ricerca di strumentazione chirurgica volta a un obiettivo, riuscire a realizzare nell'arco di 3-5 anni un vaccino contro il cancro. Questo e' l'obiettivo per cui abbiamo messo in piedi questa ricerca. A maggior ragione per quanto riguarda i tumori infantili". De Luca ha sottolineato che la Campania e' insieme al Piemonte "l'unica regione d'Italia che ha un registro tumori infantili, registriamo tutte le patologie oncologiche che riguardano i bambini sotto i dieci anni, abbiamo avviato contatti di collaborazione con il Gaslini di Genova, abbiamo la possibilita' d'interventi in radioterapia di grande qualita', stiamo lavorando per avere centri d'eccellenza anche in questo campo. Ma gia' oggi posso dire che tra Santobono e Ruggi d'Aragona riusciamo a garantire prestazioni straordinarie. E' un tema - ha concluso il governatore - che tocca la sensibilita' di tutti noi, quindi saremo impegnati con ancora piu' forti motivazioni nei prossimi mesi".