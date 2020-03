Coronavirus: salgono a 400 i positivi in Campania

Salgono a 400 i casi positivi in Campania. L'Unita' di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio odierno sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 111 tamponi, di cui 29 risultati positivi; presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona 37 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l'ospedale Moscati 29 tamponi di cui 12 risultati positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 50 si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanita