Coronavirus: Campania, De Luca proroga divieti al 14 aprile

Fino al 14 aprile prossimo - ferme restando le misure statali e regionali vigenti - in Campania il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca ha prorogato la sospensione delle attivita' e dei servizi di ristorazione, di pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e la consegna a domicilio dei loro prodotti. La nuova ordinanza, in data di oggi (n.25) limita le consegne per i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessita'. Le consegne a domicilio posso essere effettuate soltanto per prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dispositivi di Protezione individuale. E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto - precisa l' ordinanza di De Luca - i negozi che si trovano nelle aree mercatali.