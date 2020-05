Tre morti per un totale di 391, 12 positivi che arrivano a 4.588 su un totale di 114.819 (4.008 in piu') e altri 59 guariti (ora sono 2.282). E' il bilancio aggiornato fornito dall'Unita' di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quanto riguardi i guariti 1956 lo sono totalmente mentre 326 quelli clinicamente. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione. Il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 2.525 (di cui 958 Napoli Citta' e 1567 Napoli provincia) Provincia di Salerno: 667 Provincia di Avellino: 503 Provincia di Caserta: 430 Provincia di Benevento: 189 Altri in fase di verifica Asl: 274.