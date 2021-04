Covid. Casi in aumento in Provincia di Salerno, 357 positivi: Sarno la città con il numero di contagi più alto

Covid: casi in aumento in Provincia di Salerno, è Sarno la città con il numero di contagi più alto. Mentre Salerno cala rispetto a ieri. In tutta la provincia sono 357 i nuovi positivi su 3393 tamponi processati. (ECCO I DATI DELLA CAMPANIA)

Nell'Agro sarnese nocerino è ancora Sarno la città con il più alto numeri di contagi, che oggi registra il dato più alto dell'intera provincia di Salerno 29 positivi. Scafati è la seconda città della provincia con 26 positivi, uno in più del capoluogo di provincia Salerno che oggi ha registrato 25 casi. A Cava de' Tirreni sono 23 i casi registrati. 20 a Nocera Inferiore, 11 a Pagani e Nocera Superiore. Va meglio ad Angri che oggi registra 3 casi. Tra i comuni più piccoli dell'Agro sarnese nocerino: Castel San Giorgio e San Marzano sul Sarno sono 9 i positivi del giorno, 7 a Sant'Egidio del Monte Albino, 4 a Corbara, 3 a San Valentino Torio. 1 a Roccapiemonte e Siano. Nessun contagio a Bracigliano. A Vietri sul Mare, pure oggi si sono registrati 9 casi.

Nella Valle dell'Irno: Baronissi 8, Mercato San Severino 7, 4 a Fisciano, Pellezzano 2.

In costiera Amalfitana: Positano e Tramonti registrano 1 caso e Vietri sul Mare 9, gli altri comuni zero casi

Ecco i dati negli altri comuni della Provincia di Salerno: Agropoli 2, Albanella 3, Altavilla Silentina 3, Auletta 3, Battipaglia 15, Bellizzi 5, Buonabitacolo 1, Caggiano 2, Calvanico 3, Campagna 6, Capaccio Paestum 5, Castelcivita 1, Eboli 17, Gioi 1, Monte San Giacomo 2, Montecorvino Rovella 3

Montesano sulla Marcellana 15, Oliveto Citra 1, Padula 2, Palomonte 1, Polla 1, Pontecagnano Faiano 6, Postiglione 9, Prignano Cilento 1, Ricigliano 2, Roccadaspide 1, Roccagloriosa 1, Sala Consilina 2, San Pietro al Tanagro 1, Santa Marina 3, Sanza 1, Sapri 1, Sassano 3, Serre 1, Sicignano degli Alburni 1, Teggiano 2, Vallo della Lucania 2, Valva 14.