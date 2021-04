Covid, in Campagnia 1.908 nuovi casi e 7 decessi, incidenza all'11%

Sono 1.908 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici: sono invece 17.228 i tamponi molecolari processati, 1.022 gli antigenici. È quanto emerge dal bollettino della Regione Campania. Sono 7 i decessi comunicati e avvenuti nelle ultime 48 ore per un totale di 5.516 da inizio pandemia. Sono 1.019 i guariti odierni per un totale da inizio pandemia che sale a 247.346.