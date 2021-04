Covid: 221 nuovi casi nel Salernitano, Cava de' Tirreni la città con più positivi, nell'agro sarnese nocerino Pagani

Covid: casi in calo rispetto ai giorni scorsi in provincia di Salerno. Sono 221 i positivi di oggi 13 aprile, a registrare più casi nel salernitano è la città di Cava de' Tirreni 26, solo due nel capoluogo di Provincia. In tutta la provincia, si sono registrati 221 nuovi contagi. In Campania invece i nuovi casi di contagio sono 1.627 su 14.571 tamponi molecolari.

Nell'Agro Sarnese nocerino è Pagani a registrare più casi 18, 17 a Scafati, 11 a Nocera Inferiore, Sarno 7, Nocera Superiore 4, 3 ad Angri. Tra le città più piccole dell'Agro sarnese nocerino è San Valentino Torio a registrare il maggior numero di positivi 8, San Marzano sul Sarno 7, Sant’ Egidio del Monte Albino, Roccapiemonte e Corbara 2; Castel San Giorgio, Bracigliano e Siano 1.

Nella Valle dell'Irno Mercato San Severino 7, Fisciano 4, Baronissi 2. In costiera Amalfitana solo Ravello 1 caso.

Questa la situazione negli altri comuni della Provincia di Salerno: Agropoli 2, Albanella 1, Altavilla Silentina 5, Aquara 5, Auletta 3, Battipaglia 4, Bellizzi 1, Bracigliano 1, Caggiano 1, Campagna 2, Capaccio Paestum 14, Casaletto Spartano 1, Castiglione del Genovesi 2, Celle di Bulgheria 1, Cicerale 2, Eboli 3, Gioi 1, Montecorvino Pugliano 3, Montesano sulla Marcellana 5, Ogliastro Cilento 5, Oliveto Citra 3, Padula 4, Polla 3, Pontecagnano Faiano 4, Prignano Cilento 6, Roccagloriosa 3, Sala Consilina 3, Salerno 2, Santa Marina 2, Sanza 1, Sapri 1, Sassano 2, Serre 1, Torre Orsaia 1.