Covid: in Campania 1.110 casi su 18.701 tamponi e 24 decessi

Sono 1.110 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 723 asintomatici e 387 sintomatici, su 18.701 tamponi molecolari. I tamponi antigenici sono 5.915. I decessi sono 24, 19 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri, per un totale deceduti pari a 6.773. I guariti sono 2.054, e il totale sale a 320.430. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 105; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da offerta privata, ne sono occupati 1.285.