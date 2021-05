Fonderie Pisano, Provenza (M5S): urgente pubblicare dati finali studio su stato salute popolazione

"L'impatto sull'ambiente e sulla salute della popolazione, connessi alle attività della Fonderie Pisano, merita approfondimento, trasparenza e tempestività. Per questo, con un'interpellanza urgente al Ministero della Salute, ho chiesto la pubblicazione dei dati epidemiologici relativi allo studio denominato SPES-Valle dell'Irno sulla popolazione residente nella zona Salerno nord, dove insiste lo stabilimento". Lo dichiara Nicola Provenza, deputato del Movimento 5 Stelle, durante la sua interpellanza in Aula. "I risultati definitivi - aggiunge - sono stati sì consegnati alla Regione Campania dall'Istituto zooprofilattico ma, purtroppo, non sono stati resi pubblici nonostante il Tar ne abbia imposto la pubblicazione. Dalle informazioni rese note oggi dal Ministero della Salute, in risposta all'interpellanza di cui sono primo firmatario, è evidente che ci troviamo davanti a un grave problema di salute pubblica. Emerge dunque l'assoluta urgenza della pubblicazione dei dati finali dello Studio Spes-Valle dell'Irno". "La comunità locale si è vista affiancare in maniera tenace e costante, purtroppo, soltanto da liberi cittadini, comitati e soprattutto dall'Associazione Salute e Vita. Ho pertanto annunciato che chiederò un incontro con i sindaci di Salerno, Baronissi e Pellezzano, con l'Associazione Salute e Vita e con i cittadini che in questi anni hanno sofferto e subito terribilmente questa situazione. Dobbiamo, ancor più in questo momento, offrire ai cittadini sostegno, attenzione e tutela. Il mio impegno politico-istituzionale sul tema della salute pubblica non si ferma" conclude.