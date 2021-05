Covid, in Campania 946 nuovi casi e 8 morti

Nelle ultime 24 ore in Campania si registrano 946 nuovi contagi da Covid-19, di cui 292 sintomatici e 654 asintomatici. A comunicarlo e l'Unità di crisi della Regione. Sono stati effettuati 18.390 tamponi molecolari, 6.491 antigenici. Si registrano 8 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore, 1 in precedenza ma registrato ora (6.805 in totale). I nuovi guariti risultano 1.431. Ci sono 102 posti letto di terapia intensiva occupati sui 656 disponibili, mentre 1.196 sono quelli di degenza impiegati su 3.160.