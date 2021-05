Salerno. Fonderie Pisano: da Consiglio Basilicata arriva la mozione sulla delocalizzazione

Il Consiglio regionale della Basilicata, nel corso della seduta che si sta svolgendo a Potenza, ha approvato all'unanimita' una mozione "sulla delocalizzazione delle fonderie Pisano", nell'area industriale di Buccino (Salerno): il documento ha unito le mozioni presentate da Gerardo Bellettieri (Fi) e da Carmela Carlucci, Gianni Leggieri e Gianni Perrino (M5s), firmato in aula anche da Roberto Cifarelli e Marcello Pittella (Pd). Con la mozione - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Consiglio regionale - si impegna il presidente e la giunta regionale "affinche' prendano una posizione di netta contrarieta' alla delocalizzazione della fonderia nella zona industriale di Buccino in considerazione del danno che ne deriverebbe alla vicinissima Vietri di Potenza e ad aprire un confronto con la Regione Campania e le varie istituzioni locali interessate dal problema con l'intento di valutare in maniera puntuale le eventuali ripercussioni che potrebbero esserci sul territorio lucano e i suoi cittadini in termini di impatto ambientale e anche lavorativo".