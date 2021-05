Nocera Superiore. Stabilizzazione dei 18 lavoratori del Piano di Zona, Danisi: "Salvaguardare posti di lavoro"

Il Consigliere Comunale di Nocera Superiore Rosario Danisi interviene in merito alla vicenda della stabilizzazione dei 18 lavoratori del Piano di Zona Ambito Sl_1. L’attivazione delle procedure di stabilizzazione a beneficio dei 18 lavoratori del Piano di Zona Ambito Sl_1 dev’essere sentito quale dovere morale dalla politica e dalle Istituzioni. In una fase di grande incertezza sul fronte occupazionale non possiamo non tutelare il futuro di 18 famiglie nostre, del nostro territorio. I sindaci passano e i coordinatori cambiano ma la salvaguardia dei posti di lavoro deve restare un obiettivo fisso. In tal senso si è espressa anche la Regione Campania: per il tramite dell’Assessore Lucia Fortini e con l’impegno forte anche del Governatore, ha affermato il principio assolutamente condivisibile della stabilizzazione del precariato interno agli Ambiti territoriali. Precariato composto da professionalità impegnate in alcuni casi da decenni che hanno finora retto, come giustamente dice la Fortini, il sistema del welfare in Campania. Principio quindi affermato e condiviso anche dell’Anci Campania. L’esempio concreto arriva da un’altra realtà meridionale: a Lecce, il 12 maggio, la giunta comunale ha approvato la modifica del piano del fabbisogno del personale. Tanto al fine di stabilizzare 15 assistenti sociali, 4 funzionari amministrativi, una educatrice professionale e una mediatrice sociale. Tutto personale impegnato in quell’Ambito Sociale. Dai Primi cittadini di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Castel San Giorgio ci aspettiamo, allora gli atti concreti a testimonianza e sostegno di un inderogabile ed immediato impegno. Nel contempo chiedo che il Sindaco di Nocera Superiore si faccia promotore di un Coordinamento Istituzionale, ove partecipi personalmente senza inviare alcun assessore delegato. Nocera Superiore negli ultimi anni non ha avuto adeguata rappresentanza in seno al Piano di Zona, siamo stati costretti a conoscere le criticità della struttura del Piano di Zona, da rappresentati politici del Comune Capofila, oltre che da trasmissioni social ed articoli giornalistici. Chiedo pertanto al Sindaco del Comune di Nocera Superiore di indire immediatamente un Consiglio monotematico facendo partecipare l’assessore al ramo ed il segretario comunale al fine di fornire adeguati chiarimenti in merito al verbale di una riunione tecnica, tenutasi al di fuori del contesto del Coordinamento Istituzionale, e dei reali motivi per i quali, contraddittoriamente, poche settimane orsono facevano votare al Consiglio Comunale il rinnovo del vincolo convenzionale ex art. 30 del TUEL quando poi nel menzionato verbale di aprile del 2021 si attesta candidamente che detto vincolo convenzionale non consente di poter procedere alla stabilizzazione.