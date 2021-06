Vaccini, De Luca: Su AstraZeneca vicenda sconcertante, disastro comunicativo

"Stiamo assistendo in queste ore a una vicenda che è francamente sconcertante rispetto al vaccino AstraZeneca. Il governo nazionale doveva fare due cose: garantire all'Italia la produzione autonoma di vaccini e garantire un'informazione scientifica semplice, univoca e affidabile. Non ha fatto né l'una né l'altra cosa". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "In modo particolare - ribadisce De Luca - dal punto di vista della comunicazione ai cittadini siamo di fronte a quello che potremmo chiamare un vero e proprio disastro".