Covid: in Campania 199 casi su 8.686 tamponi e 11 decessi

Sono 199 i casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 146 asintomatici e 53 sintomatici 8.686 temponi molecolari. I tamponi antigenici sono 4.257. I deceduti sono 11, 3 nelle ultime 48 ore 8 in precedenza ma registrati ieri, per un totale di 7.326 dall'inizio della pandemia. I guariti sono 648, e il totale sale a 354.088. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 40; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 467.