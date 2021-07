Covid: De Luca, con questi contagi non arriviamo a fine agosto

"La ripartenza passa dal superamento dell'emergenza Covid. Quindi, dobbiamo fare attenzione ed essere prudenti perche', se la situazione rimane quella di oggi in termini di positivi che noi ritroviamo, non arriviamo neanche a fine agosto. Quindi, mascherina sempre e vaccinazione per tutti". Lo ribadisce il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'assemblea elettiva della Cna Salerno, associazione provinciale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese, chiamata oggi al rinnovo dei propri vertici provinciali.