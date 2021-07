Sono 345 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.619 tamponi molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei test antigenici, e' del 4%, in lieve rialzo rispetto al 3,21 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unita' di crisi non segnala nuova vittime. L'occupazione delle terapie intensive e' ai minimi (nove posti, uno in meno di ieri) mentre resta stabile quella dei posti di degenza ordinaria, a quota 188.