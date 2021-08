Salerno. Amministrative, Sarno, stop ad attrice hard? Motivi politici

"La scelta e' stata soltanto politica. La candidatura di Tina Ciaco era una candidatura divisiva. E io ho l'obbligo di garantire l'unita' della coalizione. Non posso spaccare una squadra che con grande difficolta' si e' messa insieme. E quando una candidatura ha i caratteri della divisivita' e' evidente che non puo' essere accolta". Cosi' Michele Sarno, candidato sindaco al Comune di Salerno, ha spiegato i motivi che hanno spinto la coalizione che lo sostiene a rigettare la richiesta di candidatura al Consiglio comunale avanzata dall'attrice hard Tina Ciaco, in arte Priscilla Salerno. "Quando si fa un percorso del genere e' legittimo che la coalizione s'interroghi e valuti? Qui non si vuole censurare la liberta' di una persona di proporsi come candidato. Ma c'e' la liberta' di una coalizione di fare una valutazione di carattere strettamente politico?", spiega. In particolare a far pendere l'ago della bilancia dalla parte del no sarebbe stato il precedente accostamento della Ciaco ad altri candidati sindaco. Un chiarimento che e' arrivato a margine della presentazione della candidatura di Martina Castellana, dermatologo transgender. "Quella di Martina Castellana - ha spiegato Sarno - e' una candidatura che non e' stata considerata divisiva per le stesse ragioni politiche. Nel 2009 e' stata candidata alle provinciali con Alleanza Nazionale, ha mantenuto una sua coerenza storica e politica ed ecco perche' questa candidatura viene accolta. E' solo un discorso politico, di personale non c'e' nulla. Chi di noi puo' esprimere giudizi nei confronti degli altri. Mi auguro che si metta la parola fine a questa vicenda".