Covid: in Campania 576 casi su 14.304 test e 5 decessi

Sono 576 i nuovi casi di Covid 19 in Campania su 14.304 test, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore. I decessi sono 5, uno nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 21, come ieri; 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 350, 11 di meno rispetto ieri.