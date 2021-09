Vaccino: De Luca, farlo significa riprendersi vita

La Campania si sta avvicinando all'apertura dell'anno scolastico "con grande senso di responsabilita'". A dirlo e' il governatore Vincenzo De Luca, a margine di un appuntamento a Salerno. "Abbiamo fatto una riunione importante, qualche giorno fa, con i dirigenti scolastici", ricorda il presidente della Regione sottolineando che "abbiamo un elemento di grande tranquillita' perche' la Campania e' la regione piu' avanzata d'Italia per la vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente, ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti". "Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del Presidente della Repubblica", rimarca De Luca chiedendosi "ma come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita, come diciamo noi, e a tenere aperta l'economia del nostro Paese, per evitare di dover chiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attivita' commerciali?". Da qui, chiede anche ai cronisti "di aiutarci in una campagna di stimolo alla vaccinazione perche' - spiega - se vacciniamo anche la popolazione studentesca allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenita'". "Cominciamo a fine mese, cominciamo in presenza, ma per continuare la scuola in presenza dobbiamo essere responsabili", conclude.