Campania, De Luca: a breve risultati straordinari per oncologia

"Presenteremo a breve risultati straordinari già prodotti in campo oncologico". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Napoli per illustrare i risultati della terapia genica oculare effettuata dall'azienda ospedaliera dell'università Vanvitelli su giovani pazienti ipovedenti. "Abbiamo investito risorse imponenti, 140 milioni di euro, su un'altra linea di ricerca che è la ricerca oncologica - ha detto il presidente - Sono state isolate in laboratorio due molecole che hanno un effetto inibitorio sulla moltiplicazione di cellule oncologiche e stiamo lavorando per la sperimentazione clinica, in un Paese dove per avere autorizzazione autorità centrali bisogna fare il più delle volte un calvario. Si è deciso di fare la sperimentazione clinica negli Stati Uniti per non perdere tempo", ha concluso De Luca.