Covid: in Campania 814 positivi, 4 decessi, piu' ricoveri

Sono 814 i casi positivi in Campania, nelle ultime 24 ore, su 27.325 test esaminati. secondo i dati del bollettino dell'Unita' di crisi della Regione. Risale l'indice di contagio che passa dall'1,68% al 2,97%. Quattro le persone morte: tre nelle ultime 48 ore; 1 deceduta in precedenza ma registrata ieri. Negli ospedali sale a 20 (+2) il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive e a 283 (+2) i ricoveri in degenza.