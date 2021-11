Vaccini: De Luca, indispensabile per bambini da 5 a 11 anni

"Vaccini a bambini dal 23 dicembre? Mi auguro di sì. Sappiamo che è un tema delicato, mai come in questo caso dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza. Per quello che mi riguarda è indispensabile avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini da 5 a 11 anni, per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa, per evitare danni psicologici e formativi che cominciano ad avere i nostri bambini". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia.