Covid: in Campania 952 nuovi casi, sale incidenza al 5,27%, sette nuove vittime

Sono 992 i nuovi positivi al Covid in Campania su 18.794 test esaminati: l'incidenza e' del 5,27%, in aumento (anche a causa del minor numero di tamponi nel giorno domenicale) rispetto al 4,95% del giorno precedente. Sette le nuove vittime censite, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 30 (+1), quelli in degenza 358 (-7).